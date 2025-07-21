Как чиновники "заработали" 144 млн тенге на переселенцах

В прокуратуре Павлодарской области сегодня, 21 июля 2025 года, рассказали о том, как социальная программа переселения обернулась хищением миллионов тенге из бюджета, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы "Сильные регионы – драйвер развития страны", рассмотрено Успенским районным судом.

"Досудебное расследование по факту мошенничества начато прокуратурой района по результатам проверки, проведенной в деятельности КГУ "Центр трудовой мобильности по Павлодарской области". В ходе судебного следствия установлено, что специалисты филиала "Карьерный центр Успенского района" вводили в заблуждение участников программы добровольного переселения". Прокуратура Павлодарской области

Так, переселенцам предусмотрена выплата в размере половины стоимости приобретаемого жилья, при этом максимальный порог выплаты составлял 4 000 000 тенге.

"Осужденные давали заведомо недостоверные указания найти дом по заниженной цене, а в договоре купли-продажи указать завышенную стоимость – 8 000 000 тенге. Разницу между фактической и договорной ценой переселенцы по указанию обвиняемых передавали последним якобы "в рамках условий программы". Прокуратура Павлодарской области

Таким образом, как отметили в надзорном органе, путем мошеннических действий была искусственно создана схема по обналичиванию и присвоению бюджетных средств.

"Общая сумма ущерба, причиненного государству, составила 144 000 000 тенге. Учитывая тяжесть совершенных действий и их последствия, государственное обвинение ориентировало суд на назначение наказания в виде лишения свободы. Суд признал двух подсудимых виновными, одному из подсудимых назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, второй осужден к 3 годам ограничения свободы". Прокуратура Павлодарской области

Приговор в законную силу не вступил.

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