Сразу 43 сотрудника сферы образования будут судить за хищение более 2,4 млрд тенге

Фото: Zakon.kz

Сразу 43 сотрудника Отдела образования Махтааральского района Туркестанской области будут судить за хищение почти более 2,4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Туркестанской области направила дело в суд. На скамье подсудимых окажутся 43 должностных лица и ответственных сотрудника Отдела образования по факту хищения бюджетных средств (свыше 2,4 млрд тенге).

"Хищение совершено путем незаконного перечисления заработной платы на счета лиц, не работающих в системе образования. На сегодняшний день подозреваемыми в доход государства возмещен ущерб на сумму 333,5 млн тенге, а также арестовано имущество, добытое преступным путем, на сумму 649,7 млн тенге", – сообщили в надзорном органе. Между тем в Шымкенте вынесли приговор бывшему главе аппарата акима Аль-Фарабийского района за растрату около 700 млн тенге.

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