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Общество

Сразу 43 сотрудника сферы образования будут судить за хищение более 2,4 млрд тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 09:56 Фото: Zakon.kz
Сразу 43 сотрудника Отдела образования Махтааральского района Туркестанской области будут судить за хищение почти более 2,4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Туркестанской области направила дело в суд.

На скамье подсудимых окажутся 43 должностных лица и ответственных сотрудника Отдела образования по факту хищения бюджетных средств (свыше 2,4 млрд тенге).


"Хищение совершено путем незаконного перечисления заработной платы на счета лиц, не работающих в системе образования. На сегодняшний день подозреваемыми в доход государства возмещен ущерб на сумму 333,5 млн тенге, а также арестовано имущество, добытое преступным путем, на сумму 649,7 млн тенге", – сообщили в надзорном органе.

Между тем в Шымкенте вынесли приговор бывшему главе аппарата акима Аль-Фарабийского района за растрату около 700 млн тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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