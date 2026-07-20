11 тысяч грантов: в Казахстане началось тестирование в магистратуру

Сегодня, 20 июля 2026 года, в Казахстане началось комплексное тестирование (КТ) для поступления в магистратуру, которое продлится до 10 августа. Об этом объявили в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что регистрация желающих принять участие в КТ проводилась с 1 июня по 8 июля на сайте Национального центра тестирования (НЦТ) МНВО РК app.testcenter.kz.

"В этом году на комплексное тестирование для поступления в магистратуру было подано более 61 тыс. заявлений (в 2025 году – 51 тыс.). Наибольшее количество заявлений поступило на такие направления подготовки, как "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Бизнес, управление и право". Пресс-служба МНВО РК

Научно-педагогическая магистратура

Уточняется, что комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трех блоков:

тест по иностранному языку,

тест на определение готовности к обучению,

тест по профилю группы образовательных программ.

На тестирование отводится 3 часа 55 минут.

В Миннауки отметили, что пороговый балл составляет 75 баллов, в том числе:

по иностранному языку – не менее 25 баллов ,

, по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов ,

, по профилю группы образовательных программ: по первой профильной дисциплине – не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине – не менее 7 баллов.

Профильная магистратура

Желающие поступить в профильную магистратуру сдают только тест по профилю групп образовательных программ. Пороговый балл составит 30 баллов, в том числе:

по первой профильной дисциплине – не менее 7 баллов ,

, по второй профильной дисциплине – не менее 7 баллов.

Апелляция

"В случае несогласия с результатами комплексного тестирования поступающие могут после завершения тестирования подать онлайн-апелляцию. Апелляция рассматривается в течение 7 рабочих дней, после сертификат поступающего будет доступен в Личном кабинете". Пресс-служба МНВО РК

Количество грантов

В ведомстве также напомнили, что для обучения в магистратуре в 2026 году выделено около 11 тыс. грантов. Гранты для подготовки кадров выделяются по востребованным направлениям.

"Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 18 августа, а список обладателей грантов будет опубликован до 25 августа. Зачисление будущих магистрантов в ОВПО будет осуществляться до 28 августа". Пресс-служба МНВО РК

13 июля 2026 года в Министерстве науки и высшего образования Казахстана предоставили итоги основного Единого национального тестирования. Из них следовало, что основное ЕНТ сдали около 233 тыс. абитуриентов. Из них около 73,1% прошли тестирование на казахском языке, 26,8% – на русском языке, 383 человека – на английском языке.