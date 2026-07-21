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События

75 тысяч грантов, 127 тысяч заявлений: куда сложнее всего поступить в Казахстане

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 17:35 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования Казахстана рассказали 21 июля 2026 года Zakon.kz, что для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов заявления подали около 127 тысяч абитуриентов.

По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом количество заявлений увеличилось на 14 тыс.: в 2025 году было принято 113 тыс. заявлений.

Известно, в 2026 году для обучения на бакалавриате выделено более 75 тыс. грантов.

Большая часть образовательных грантов (60%) выделена на инженерные направления подготовки. Еще 20% грантов предусмотрено для педагогических направлений, а оставшиеся 20% – для других отраслей с учетом потребностей рынка труда.

По наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным – больше всего заявлений поступило на такие направления, как "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", "Педагогические науки" и "Информационно-коммуникационные технологии".

"Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих переводчиков, дипломатов, юристов, психологов и учителей".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Решение по присуждению грантов принимает Республиканская конкурсная комиссия, в состав которой входят представители государственных органов и общественных организаций, общественные деятели.

Списки обладателей грантов будут опубликованы до 10 августа.

А зачисление в вузы завершится 25 августа.

До начала нового учебного года в вузах остается меньше полутора месяцев. Корреспондент Zakon.kz выяснил, в каких районах трех крупнейших городов Казахстана сегодня можно найти самые доступные квартиры для студентов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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