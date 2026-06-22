Гонял без номеров и снимал видео: в Алматы наказали молодого водителя
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы рассказали о принятых мерах в отношении водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения (ПДД) и демонстрировавшего это в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Известно, что в ходе мониторинга интернет-пространства выявлено видео, на котором водитель автомобиля Toyota сознательно превышает скоростной режим, фиксируя свои действия на камеру. При этом государственный регистрационный номер находился в салоне автомобиля.
Стражи порядка установили личность нарушителя: им оказался 20-летний местный житель.
В итоге его привлекли к ответственности за управление транспортным средством без государственного регистрационного номера, а также за незаконную установку специального сигнального устройства.
Ранее сообщалось, что казахстанка ради эффектной рекламы высунулась из окна движущегося авто и нарушила ПДД.
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