Гонял без номеров и снимал видео: в Алматы наказали молодого водителя

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы рассказали о принятых мерах в отношении водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения (ПДД) и демонстрировавшего это в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе мониторинга интернет-пространства выявлено видео, на котором водитель автомобиля Toyota сознательно превышает скоростной режим, фиксируя свои действия на камеру. При этом государственный регистрационный номер находился в салоне автомобиля.

Стражи порядка установили личность нарушителя: им оказался 20-летний местный житель.

В итоге его привлекли к ответственности за управление транспортным средством без государственного регистрационного номера, а также за незаконную установку специального сигнального устройства.

Ранее сообщалось, что казахстанка ради эффектной рекламы высунулась из окна движущегося авто и нарушила ПДД.