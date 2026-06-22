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События

Гонял без номеров и снимал видео: в Алматы наказали молодого водителя

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 13:26 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы рассказали о принятых мерах в отношении водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения (ПДД) и демонстрировавшего это в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе мониторинга интернет-пространства выявлено видео, на котором водитель автомобиля Toyota сознательно превышает скоростной режим, фиксируя свои действия на камеру. При этом государственный регистрационный номер находился в салоне автомобиля.

Стражи порядка установили личность нарушителя: им оказался 20-летний местный житель.

В итоге его привлекли к ответственности за управление транспортным средством без государственного регистрационного номера, а также за незаконную установку специального сигнального устройства.

Ранее сообщалось, что казахстанка ради эффектной рекламы высунулась из окна движущегося авто и нарушила ПДД.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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