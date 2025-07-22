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Общество

Сколько иностранцев живет в Казахстане, рассказали в МВД

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 13:20 Фото: freepik
И.о. министра внутренних дел Бауржан Аленов на заседании правительства 22 июля 2025 года озвучил актуальную статистику – сколько иностранцев проживают в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, ежегодно фиксируется рост въезжающих в Казахстан иностранцев.

"В первом полугодии 2025 года въехало более 7,5 млн иностранцев, что на 600 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. 90% въезжают из стран СНГ. В стране постоянно проживают 212 тыс. иностранцев, преимущественно в Алматы – 42 тыс., Алматинской области – 32 тыс., в Астане и Карагандинской области – по 17 тыс. За три года их количество возросло на 42%", – отметил Аленов.

Временно пребывают – 430 тыс., из них с целью работы 360 тыс. Для воссоединения с семьей прибыли 17 тыс. иностранцев, а для учебы – 8 тыс. иностранцев.

Ранее Бауржан Аленов сообщил о планах повышения уровня защиты национального паспорта.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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