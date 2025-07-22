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Общество

Казахстанец нашел "легкий способ" стать богаче на десятки миллионов тенге

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 16:26 Фото: pexels
Мошенник-рецидивист обманул жителей на десятки миллионов тенге. Об этом 22 июля 2025 года рассказали в прокуратуре Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, злоумышленник создал видимость успешного предпринимателя и пользовался доверчивостью граждан, не подозревавших о его преступных намерениях. Путем составления фиктивных договоров он ввел в заблуждение обманутых клиентов о возможности приобретения в России напольного покрытия по выгодным ценам.

"Осужденный говорил потенциальным покупателям о налаженных связях по поставке строительных материалов из-за рубежа, активно рекламируя свою лжедеятельность в социальных сетях. К примеру, одному из потерпевших причинен ущерб на сумму более 6 млн тенге, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению. От преступной деятельности осужденного пострадали 49 лиц на общую сумму свыше 82 млн тенге".Прокуратура Астаны

В суде прокурорами доказано, что виновный не имел фактической возможности исполнить свои обязательства, договоры поставки заключал во исполнение своего преступного умысла, а похищенными денежными средствами распорядился в личных целях.

Установлено, что осужденный ранее отбывал наказания в местах лишения свободы за аналогичные факты мошенничества.

"Осужденный признал вину в полном объеме. Злоумышленник осужден к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор вступил в законную силу".Прокуратура Астаны

Ранее сообщалось, что жительница Шымкента потеряла 2 млн тенге после звонка "из Нацбанка".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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