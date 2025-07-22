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Общество

Думала, спасает вклад: женщина из Шымкента потеряла 2 млн тенге после звонка "из Нацбанка"

Мошенничество, мошенники, взлом данных, мошеннические схемы, заявление Нацбанка о мошенниках, заявление Национального банка РК о злоумышленниках, злоумышленники, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 09:21 Фото: Zakon.kz
Суд взыскал с дроппера 2 млн тенге неосновательного обогащения. Об этом 22 июля 2025 года рассказали в Верховном суде Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного во вторник релиза следует, что жительнице Шымкента позвонил неизвестный, представившись сотрудником Национального банка РК.

"Он сообщил, что злоумышленники якобы пытаются похитить ее деньги с депозитного счета. Чтобы предотвратить "незаконное списание", звонивший предложил 61-летней женщине перевести средства на указанный им счет. Доверившись, она перечислила ответчику 2 млн тенге".Пресс-служба ВС РК

Обращаясь в суд, женщина указала, что перевела деньги на счет ответчика под влиянием обмана и в результате мошеннических действий неизвестного лица.

Суд первой инстанции, рассматривая иск о взыскании с ответчика 2 млн тенге как неосновательного обогащения, принял во внимание материалы уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, в рамках которого истец была признана потерпевшей.

"Ответчик (так называемый дроппер) пояснил в суде, что получил деньги от истца по просьбе того же звонившего и затем перевел их третьим лицам. Однако он не смог подтвердить законные основания получения этих средств и не предпринял попыток выяснить их происхождение. В связи с этим его действия по распоряжению деньгами были расценены судом как самостоятельное использование полученных средств".Пресс-служба ВС РК

Суд указал, что ответчик, являясь держателем банковской карты, несет полную персональную ответственность за ее использование, а также за все операции по своему банковскому счету.

"Он должен осознавать риски своих действий, понимать возможность вовлечения в противозаконные схемы и нести ответственность до тех пор, пока не докажет свою невиновность. С учетом изложенного суд взыскал с ответчика в пользу истца 2 млн тенге в качестве неосновательного обогащения".Пресс-служба ВС РК

Отмечается, что апелляционная инстанция оставила решение без изменения.

"Решение вступило в законную силу".Пресс-служба ВС РК

21 июля 2025 года в Министерстве здравоохранения Казахстана предупредили жителей страны о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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