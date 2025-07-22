Думала, спасает вклад: женщина из Шымкента потеряла 2 млн тенге после звонка "из Нацбанка"
Из распространенного во вторник релиза следует, что жительнице Шымкента позвонил неизвестный, представившись сотрудником Национального банка РК.
"Он сообщил, что злоумышленники якобы пытаются похитить ее деньги с депозитного счета. Чтобы предотвратить "незаконное списание", звонивший предложил 61-летней женщине перевести средства на указанный им счет. Доверившись, она перечислила ответчику 2 млн тенге".Пресс-служба ВС РК
Обращаясь в суд, женщина указала, что перевела деньги на счет ответчика под влиянием обмана и в результате мошеннических действий неизвестного лица.
Суд первой инстанции, рассматривая иск о взыскании с ответчика 2 млн тенге как неосновательного обогащения, принял во внимание материалы уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, в рамках которого истец была признана потерпевшей.
"Ответчик (так называемый дроппер) пояснил в суде, что получил деньги от истца по просьбе того же звонившего и затем перевел их третьим лицам. Однако он не смог подтвердить законные основания получения этих средств и не предпринял попыток выяснить их происхождение. В связи с этим его действия по распоряжению деньгами были расценены судом как самостоятельное использование полученных средств".Пресс-служба ВС РК
Суд указал, что ответчик, являясь держателем банковской карты, несет полную персональную ответственность за ее использование, а также за все операции по своему банковскому счету.
"Он должен осознавать риски своих действий, понимать возможность вовлечения в противозаконные схемы и нести ответственность до тех пор, пока не докажет свою невиновность. С учетом изложенного суд взыскал с ответчика в пользу истца 2 млн тенге в качестве неосновательного обогащения".Пресс-служба ВС РК
Отмечается, что апелляционная инстанция оставила решение без изменения.
"Решение вступило в законную силу".Пресс-служба ВС РК
21 июля 2025 года в Министерстве здравоохранения Казахстана предупредили жителей страны о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования.