В Алматы может появиться улица имени погибшего фигуриста Дениса Тена

Власти Алматы предложили присвоить названия 156 безымянным улицам города. Инициатива исходит от акимата и уже направлена на рассмотрение в городской маслихат, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Кrisha.kz, переименования затронут улицы в семи районах мегаполиса. Среди предложений – имена выдающихся деятелей культуры, науки и истории. В частности, одну из улиц в Бостандыкском районе планируют назвать в честь Дениса Тена – известного казахстанского фигуриста, трагически погибшего в 2018 году.

Также среди предлагаемых названий:

улица Хо Ши Мина – вьетнамского лидера и революционера;

улица Натальи Сац – основательницы первого в мире детского музыкального театра;

улица Абдуали Кайдарова – казахстанского языковеда и тюрколога.

Ряд улиц может получить казахские поэтичные наименования, такие как: Мұнара ("Башня"), Сарқырама ("Водопад"), Құлын ("Жеребенок"), Абыз ("Мудрец"), Сұңқар ("Сокол"), Құдірет ("Могущество").

После проведения общественных обсуждений и рассмотрения депутатами маслихата вопрос будет вынесен на сессию для окончательного утверждения.

Казахстанский фигурист умер от обильной кровопотери в результате схватки с автоворами, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. Спортсмену было 25 лет.

14 января 2019 года обвиняемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов признал вину в содеянном. Помимо Киясова по делу проходили Арман Кудайбергенов и Жанар Толыбаева.

17 января 2019 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы был оглашен приговор по делу об убийстве Дениса Тена. Нуралы Киясов признан виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорен к 18 годам лишения свободы. Арман Кудайбергенов приговорен к 18 годам лишения свободы. Жанар Толыбаева признана виновной, и ей назначено 4 года лишения свободы.