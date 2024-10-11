Новые места для прогулок появились в Алматы: где именно они находятся

В Турксибском районе Алматы облагородили пустующие участки. В пресс-службе городского акимата уточнили, что завершено благоустройство русла реки Карасу и строительство новой досуговой зоны по улице Таштитова, сообщает Zakon.kz.

В акимате подчеркнули, что ранее этот участок был заброшенным.

По проекту проведены комплексные работы по обустройству габионных конструкций для укрепления склона в целях предупреждения паводков, установка ограждений вдоль русла реки для безопасности жителей, линий уличного освещения и прогулочной зоны протяженностью 400 метров.

Кроме того, для полноценного досуга жителей обустроены детские и спортивные площадки, скамьи и урны вдоль пешеходной аллеи, проведен посев газона с установкой автополива.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В продолжении сказано, что еще один пустующий участок облагорожен по улице Красногороской близ Военного института сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова.

"Здесь появилась новая прогулочная зона протяженностью 300 метров, где установлены перголы, скамейки и урны, проведено уличное освещение. Также на территории проведено комплексное озеленение и установлена автоматическая поливочная система". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее стало известно, что 12 и 13 октября 2024 года для жителей Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. Это событие внесет корректировки для автовладельцев.