Не пропустите важные даты: опубликован календарь поступления в магистратуру в Казахстане

Сегодня, 21 июля 2026 года, Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана обратился к поступающим в магистратуру, сообщает Zakon.kz.

Им предоставили календарь поступления на 2026-2027 учебный год :

Комплексное тестирование: с 20 июля по 10 августа;

Прием заявлений на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 12 по 18 августа;

Прием документов для обучения на платной основе: с 15 по 28 августа;

Объявление списка обладателей грантов: до 25 августа;

Зачисление в ОВПО: до 28 августа.

"Не пропустите важные даты приема на 2026-2027 учебный год", – призвали будущих магистрантов в НЦТ.

Актуальную информацию им рекомендовали уточнять на официальных сайтах и страницах вузов.

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20 июля 2026 года в Казахстане началось комплексное тестирование (КТ) для поступления в магистратуру. По данным Миннауки и высшего образования РК, оно продлится до 10 августа.