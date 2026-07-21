Не пропустите важные даты: опубликован календарь поступления в магистратуру в Казахстане
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Сегодня, 21 июля 2026 года, Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана обратился к поступающим в магистратуру, сообщает Zakon.kz.
Им предоставили календарь поступления на 2026-2027 учебный год:
- Комплексное тестирование: с 20 июля по 10 августа;
- Прием заявлений на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 12 по 18 августа;
- Прием документов для обучения на платной основе: с 15 по 28 августа;
- Объявление списка обладателей грантов: до 25 августа;
- Зачисление в ОВПО: до 28 августа.
"Не пропустите важные даты приема на 2026-2027 учебный год", – призвали будущих магистрантов в НЦТ.
Актуальную информацию им рекомендовали уточнять на официальных сайтах и страницах вузов.
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20 июля 2026 года в Казахстане началось комплексное тестирование (КТ) для поступления в магистратуру. По данным Миннауки и высшего образования РК, оно продлится до 10 августа.
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