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Общество

К жителям Алматы, Астаны и еще одного города синоптики обратились с предупреждением

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 09:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях жителей трех городов, сообщает Zakon.kz.

Согласно их данным, НМУ ожидаются сегодня.

"23 июля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Алматы, ночью в Астане", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет" в среду.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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