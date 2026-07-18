#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+38°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+38°
$
469.83
536.83
5.97
Общество

Очень сильная жара до +47°С обрушится на Алматы и Шымкент, а что ждет Астану – прогноз на 19-21 июля

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 15:15 Фото: unsplash
В ближайшие три дня на Алматы и Шымкент обрушится очень сильная жара, которая достигнет отметки в +47°С. А в Астане ожидаются дожди и сильная жара до +36°С. Об этом говорится в прогнозе на 19, 20 и 21 июля 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 19 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +34+36°С.
  • 20 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.
  • 21 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +24+26°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 15:15
+38,6°C: Астана пережила самый жаркий день за 34 года

Прогноз погоды по Алматы

  • 19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем очень сильная жара +40+42°С.
  • 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С , днем очень сильная жара +40+42°С.
  • 21 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем сильная жара +35+37°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 15:15
Жара в Алматы побила рекорд, державшийся 50 лет

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +26+28°С, днем очень сильная жара +45+47°С.
  • 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +27+29°С, днем очень сильная жара +40+42°С.
  • 21 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +33+35°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 15:15
Сильная жара до +47°C, бури и дожди: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Ранее синоптики рассказали, когда в Алматы и Алматинской области спадет аномальная жара. По их данным, до 20 июля температура будет достигать +42°C, затем придут дожди, грозы и долгожданное похолодание, однако вместе с ними усилится ветер и возрастет риск града.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце
15:15, 14 июля 2026
Очень сильная жара обрушится на Алматы, в Астану вернутся дожди с грозами, а что ждет Шымкент – прогноз
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
14:29, 08 июля 2026
Надвигается сильная жара до +40°С: что ждет Астану, Алматы и Шымкент 9-11 июля
Мечеть в Алматы, религия, мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане
14:36, 23 июля 2025
Дожди ожидаются в Астане, а на Алматы и Шымкент обрушится сильная жара: прогноз на 24-26 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шыгула Омирбек уступила в 1/8 финала турнира в Будапеште, но сохраняет шансы на &quot;бронзу&quot;
15:07, Сегодня
Шыгула Омирбек уступила в 1/8 финала турнира в Будапеште, но сохраняет шансы на "бронзу"
Казахстанская борчиха Эльмира Сыздыкова оступилась в первой схватке топ-турнира в Венгрии
15:02, Сегодня
Казахстанская борчиха Эльмира Сыздыкова оступилась в первой схватке топ-турнира в Венгрии
&quot;Каспий&quot; подписал казахстанского полузащитника Мейрамбека Калмырза
14:34, Сегодня
"Каспий" подписал казахстанского полузащитника Мейрамбека Калмырза
Белорусский защитник подписал контракт с &quot;Каспием&quot;
13:49, Сегодня
Белорусский защитник подписал контракт с "Каспием"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: