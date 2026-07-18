Очень сильная жара до +47°С обрушится на Алматы и Шымкент, а что ждет Астану – прогноз на 19-21 июля

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В ближайшие три дня на Алматы и Шымкент обрушится очень сильная жара, которая достигнет отметки в +47°С. А в Астане ожидаются дожди и сильная жара до +36°С. Об этом говорится в прогнозе на 19, 20 и 21 июля 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 19 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +34+36°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +34+36°С. 20 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С. 21 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +24+26°С. Материал по теме +38,6°C: Астана пережила самый жаркий день за 34 года Прогноз погоды по Алматы 19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем очень сильная жара +40+42°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем очень сильная жара +40+42°С. 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С , днем очень сильная жара +40+42°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С , днем очень сильная жара +40+42°С. 21 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем сильная жара +35+37°С. Материал по теме Жара в Алматы побила рекорд, державшийся 50 лет Прогноз погоды по Шымкенту 19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +26+28°С, днем очень сильная жара +45+47°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +26+28°С, днем очень сильная жара +45+47°С. 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +27+29°С, днем очень сильная жара +40+42°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +27+29°С, днем очень сильная жара +40+42°С. 21 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +33+35°С. Материал по теме Сильная жара до +47°C, бури и дожди: штормовое предупреждение объявили по Казахстану Ранее синоптики рассказали, когда в Алматы и Алматинской области спадет аномальная жара. По их данным, до 20 июля температура будет достигать +42°C, затем придут дожди, грозы и долгожданное похолодание, однако вместе с ними усилится ветер и возрастет риск града.

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