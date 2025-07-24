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Происшествия

Территория вокруг аэропорта в области Абай напомнила пассажирам самолетов свалку

Отдыхающие Алаколя пожаловались на мусор в Урджаре, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 05:14 Фото: pixabay
Заваленное мусором поле наблюдают пассажиры самолетов, прилетающих в Урджар, сообщает Zakon.kz.

Горы навоза, строительного и бытового мусора заполонили поле около аэропорта, передает "КТК". Со слов очевидцев, завалы бросаются в глаза даже пассажирам самолетов, которые прилетают отдыхать на побережье Алаколя.

По словам жителей, власти начали уборку, но до конца не завершили. В акимате же винят самих людей. Говорят, что они мусорят буквально всюду и из-за этого растет число стихийных свалок.

"В настоящее время в целях недопущения подобных фактов с органами внутренних дел проводится совместная работа. Составлен 221 протокол, выписано 36 штрафов. Кроме того, в таких местах установлены специальные знаки", – прокомментировал мусорный конфликт аким Урджарского сельского округа Максат Амирбаев.

На реконструкцию аэропорта в Аркалыке выделили свыше 300 млн тенге.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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