Территория вокруг аэропорта в области Абай напомнила пассажирам самолетов свалку

Заваленное мусором поле наблюдают пассажиры самолетов, прилетающих в Урджар, сообщает Zakon.kz.

Горы навоза, строительного и бытового мусора заполонили поле около аэропорта, передает "КТК". Со слов очевидцев, завалы бросаются в глаза даже пассажирам самолетов, которые прилетают отдыхать на побережье Алаколя.

По словам жителей, власти начали уборку, но до конца не завершили. В акимате же винят самих людей. Говорят, что они мусорят буквально всюду и из-за этого растет число стихийных свалок.

"В настоящее время в целях недопущения подобных фактов с органами внутренних дел проводится совместная работа. Составлен 221 протокол, выписано 36 штрафов. Кроме того, в таких местах установлены специальные знаки", – прокомментировал мусорный конфликт аким Урджарского сельского округа Максат Амирбаев.

На реконструкцию аэропорта в Аркалыке выделили свыше 300 млн тенге.