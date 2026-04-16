Грантов не хватит? В Миннауки объяснили, какие есть альтернативы
Вице-министр науки и образования Гулзат Кобенова 16 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала возможность получения грантов всеми выпускниками школ страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Отметим, что в этом году будет рекордное количество выпускников. В этой связи у вице-министра журналисты спросили, хватит ли всем образовательных грантов. В ответ она заверила, что у всех абитуриентов будет возможность получить высшее образование.
"Именно для этого были запущены новые механизмы получения высшего образования. Помимо полноценных грантов, есть возможность получить дифференцированные гранты, когда какую-то часть оплачивает государство, какую-то – родители. Также была запущена программа "Келешек", когда родители могут открыть в банках второго уровня счет на ребенка и накапливать средства для обучения. Там прописаны все условия – годовое вознаграждение и так далее", – перечислила Кобенова.
Также, по ее словам, был запущен и четвертый инструмент – это льготные кредиты.
"Льготно-образовательный кредит можно получить через финансовый центр и обучаться за счет этих средств. Количество грантов и механизм остаются теми же. При наборе одинакового количества баллов преимущественное право имеет обладатель "Алтын белгі" либо обладатель аттестата "С отличием", – добавила вице-министр.
