"Ее надо растягивать": история с тазы в Алматы вызвала бурю в Казнете

Жители Алматы стали свидетелями очередного жестокого обращения с животными. Так, 20 июля 2025 года на одной из детских площадок хозяин привязал собаку породы тазы за шею и лапы к спортивному снаряду и ушел на тренировку, сообщает Zakon.kz.

Об этом случае стало известно из публикации в Threads неравнодушной девушки.

По словам автора, собака буквально висела.

"Она скулила, дергалась, у нее была "китовая улыбка" – все признаки того, что ей было больно. На возмущения с моей стороны и стороны других прохожих он начал угрожать, кричать", – пишет она.

После того, как девушка вызвала полицию, хозяин выступил с оправданием.

"Он заявил, что это порода тазы. Так как собаке уже год, нужно ее тренировать и растягивать. Вы представляете абсурдность? Что это за способы тренировки, когда собака буквально страдает и дает понять, что ей больно!" – продолжает рассказывать автор.

У него нужно изъять собаку.

Спасибо и за неравнодушие, что не прошли мимо там, где другие решили, что сегодня это не их дело.

Вот так один собаку привязал, другой – женщину.

Мне плохо. Если он способен на такое на глазах у всех – страшно представить, что происходит за закрытыми дверями, – отметили пользователи Казнета.

Корреспондент Zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции (ДП) за комментарием. В ведомстве уточнили, что по данному факту сотрудниками Управления полиции Медеуского района проведена проверка.

"По результатам разбирательства в отношении мужчины приняты меры в соответствии с действующим законодательством Казахстана". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

В заключительной части стражи порядка уточнили, что владелец собаки привлечен к административной ответственности.

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Тем временем весной 2025 года сенатор Бибигуль Жексенбай поднимала проблему сохранения и защиты казахской породы собак тазы. Она попросила принять срочные меры для предотвращения бесконтрольного вывоза тазы за границу, защиты ее генофонда и запрета скрещивания с другими породами собак.