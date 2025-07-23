"Ваша пенсия пересчитана": Нацбанк обратился к казахстанцам с предупреждением

Национальный банк Казахстана (НБК) обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, направленного против граждан старшего возраста, с использованием современных цифровых технологий и методов социальной инженерии, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте монетарного регулятора 23 июля 2025 года:

"Злоумышленники активно используют различные сценарии для введения в заблуждение, применяя психологическое давление и методы манипуляции. Как правило, мошенники действуют внезапно: звонят или направляют сообщения, в разговоре настойчивы, оказывают давление с целью вывести человека из эмоционального равновесия и заставить принять необдуманное решение".

По данным Нацбанка, чаще всего используются следующие схемы обмана:

представляются сотрудниками пенсионного фонда, предлагая "перерасчет" пенсий или обещая дополнительные выплаты;

выдают себя за представителей страховых компаний с "выгодными" предложениями по приумножению накоплений либо выплате вознаграждений;

сообщают, что судятся с недобросовестной компанией, где когда-то приобретались лекарственные средства, и им причитается компенсация, при этом просят предоставить личные данные и осуществить финансовые операции;

имитируют чрезвычайные ситуации, сообщая о вымышленных проблемах родственников (аварии, трудности), и настаивают на срочной передаче денежных средств курьеру;

представляются сотрудниками правоохранительных органов или Национального банка, убеждая продать недвижимость и перевести деньги на так называемые "безопасные счета", которые на самом деле принадлежат мошенникам.

"Национальный банк настоятельно рекомендует родственникам и опекунам пожилых граждан помочь им настроить на мобильных устройствах функцию блокировки неизвестных номеров, а также регулярно напоминать о необходимости отказа от перехода по сомнительным ссылкам, открытия неизвестных файлов и установки подозрительных приложений". Пресс-служба НБК

Также казахстанцам рекомендуют использовать в мобильных банковских приложениях (при наличии такой функции) настройку доверенного лица, которое сможет подтверждать или отклонять сомнительные финансовые операции, что создает дополнительный уровень защиты.

"Национальный банк Казахстана призывает граждан быть бдительными при совершении финансовых операций с использованием цифровых сервисов и дистанционных услуг. В случае возникновения сомнений рекомендуется обращаться за консультацией в банки второго уровня или в правоохранительные органы Республики Казахстан". Пресс-служба НБК

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