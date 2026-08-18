Казахстанка хотела быстро разбогатеть, но потеряла больше 10 млн тенге

Жительница Сандыктауского района Акмолинской области стала жертвой крупного интернет-мошенничества, поверив обещаниям о быстром и высоком заработке. За два месяца женщина перечислила аферистам более 10,2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, схема обмана началась с регистрации на фейковой инвестиционной платформе FIBO Markets LTD.

Под предлогом приумножения капитала сельчанка строго выполняла указания так называемых финансовых консультантов.

"В период с мая по июль текущего года она оформила два кредита, заняла деньги у знакомых и вложила все личные сбережения. В общей сложности потерпевшая перечислила мошенникам более 10,2 млн тенге", – сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту Zakon.kz.

Лишь спустя месяц после отправки последних средств она осознала, что попалась на уловки преступников, и обратилась с заявлением в полицию.

В правоохранительных органах предупреждают, что злоумышленники все чаще создают сайты, визуально неотличимые от сервисов реальных инвестиционных компаний.

Для убедительности они используют поддельные документы, а на начальном этапе демонстрируют жертвам фиктивный рост прибыли в личных кабинетах, побуждая увеличивать суммы взносов.

"Перед тем как инвестировать деньги, необходимо тщательно проверить деятельность компании, наличие официальной регистрации и лицензии. Не следует оформлять кредиты или занимать деньги для инвестирования по совету неизвестных лиц. Помните: обещания гарантированного высокого дохода без риска – один из распространенных признаков мошенничества", – резюмировали в ДП.

Ранее сообщалось, что казахстанским пенсионерам обещали списать кредиты, но оставили с долгами на 16 млн тенге.