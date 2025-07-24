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Общество

В Мангистау наказали акима за оформление земли на имя матери

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 00:35 Фото: Zakon.kz
Бейнеуский районный суд рассмотрел административное дело в отношении акима села Бейнеу Нуржана Кенбаева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24 июля lada.kz, чиновник подписал решение о выделении земельного участка под строительство дома на имя своей матери.

Суд установил, что Кенбаев, действуя в должности акима, не принял мер по предотвращению конфликта интересов и не уведомил руководство в письменной форме о том, что решение касается его близкого родственника. Это является нарушением требований антикоррупционного законодательства.

Вина чиновника подтверждается его собственными объяснениями, протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника отдела профилактики, а также другими материалами дела.

На заседании Кенбаев признал факт правонарушения и попросил суд учесть тяжёлое материальное положение семьи при вынесении наказания.

Суд не выявил отягчающих обстоятельств и признал акима виновным по статье 680 Кодекса об административных правонарушениях РК. Ему назначен штраф в размере 393 200 тенге. Постановление суда вступило в законную силу.

А ранее стало известно, что дело о покушении на заместителя акима Шымкента направлено в суд. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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