Дело о покушении на заместителя акима Шымкента направлено в суд

В специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента поступило уголовное дело в отношении Ернара Жиенбая, обвиняемого в покушении на убийство заместителя акима города Руслана Берденова. Об этом 22 июля сообщили Zakon.kz в пресс-службе суда.

Как уточнили, Жиенбай проходит по двум статьям Уголовного кодекса РК – статье 24, часть 3 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и статье 99, часть 1 ("Убийство").



Предварительное слушание назначено на 28 июля, 10:00.

Вооруженное нападение на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова произошло около здания акимата города 21 апреля 2025 года. Его ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. 23 апреля в акимате Шымкента сделали заявление по поводу произошедшего. 29 апреля министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, что состояние замакима стабильное: он самостоятельно передвигается, но остается под наблюдением врачей.

