Что нужно знать казахстанцам про возврат бытовой техники, приобретенной в рассрочку на маркетплейсе

В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Казахстана 28 апреля 2025 года рассказали, как вернуть бытовую технику, приобретенную в рассрочку на маркетплейсе, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в Департамент торговли и защиты прав потребителей области Абай обратился потребитель с просьбой о содействии в возврате денежных средств за неисправный моющий пылесос.

"Согласно заявлению, потребитель приобрел пылесос на популярной платформе маркетплейса, однако после его доставки и проверки выяснилось, что устройство оставляет влажные следы после сухого всасывания, что является явным дефектом. После обращения с просьбой о возврате товара онлайн-магазин принял пылесос и отправил его на экспертизу. Однако результаты проверки подтвердили исправность устройства, что вызвало недовольство потребителя". Комитет по защите прав потребителей МТИ РК

Потребитель отметил, что компания, проводившая экспертизу, не является авторизованным сервисным центром от официального производителя, и это обстоятельство вызывало сомнения относительно точности и объективности проведенной проверки.

"Процесс возврата товара и выяснения его исправности занял значительное время. В это время потребитель продолжал исправно вносить платежи по сделке, оформленной в рассрочку, несмотря на то, что дефектный товар все еще оставался у продавца и не использовался по назначению". Комитет по защите прав потребителей МТИ РК

Сотрудники департамента провели разъяснительную работу с руководством онлайн-магазина, напомнив о нормах законодательства в области защиты прав потребителей.

Согласно п. 5 ст. 29 Закона РК "О защите прав потребителей", продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и описанию.

К комитете заявили, что это условие было нарушено в данном случае.

"В итоге после активных действий со стороны департамента заказ на пылесос был аннулирован, и потребителю были возвращены денежные средства в полном объеме. Таким образом, потребитель смог восстановить свои права и получить справедливость в данной ситуации". Комитет по защите прав потребителей МТИ РК

11 апреля 2025 года в Комитете по защите прав потребителей рассказали, что важно знать казахстанцам, которым некачественно оказали стоматологическую услугу.