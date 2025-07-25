#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
541.93
636.71
6.83
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
541.93
636.71
6.83
Общество

Сохранится ли заработная плата в Казахстане при сокращении рабочего дня

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 14:39 Фото: pixabay
Руководитель управления Департамента труда и социального партнерства Шалкар Оразбеков на брифинге в СЦК 25 июля 2025 года рассказал, что будет при введении на предприятии 4-дневной рабочей недели, передает корреспондент Zakon.kz.

Шалкар Оразбеков напомнил, что Трудовым кодексом с 2015 года допускается введение 4-дневной рабочей недели для работников.

Такие же возможности по определению 4-дневного, 5-дневного и 6-дневного рабочего дня устанавливает Социальный кодекс страны.

"Что касается заработной платы, то, как вам известно, в соответствии с Трудовым кодексом заработная плата выплачивается пропорционально объему выполненной работы. Соответственно, если количество рабочих дней в неделе сокращается, то и заработная плата выплачивается пропорционально этому сокращению", – подчеркнул спикер.

По его словам, если работодатель, несмотря на сокращение количества рабочих дней, сохраняет размер заработной платы, установленной при 5-дневной рабочей неделе, это не будет считаться нарушением. Это, в целом, не противоречит Трудовому кодексу.

25 июля 2025 года заместитель председателя Комитета госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Ерболат Абулхатин рассказал, работодатели каких регионов не выплачивают вовремя работникам заработную плату.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
10 лет лишения свободы: суд вынес приговор Перизат Кайрат
Общество
15:36, Сегодня
10 лет лишения свободы: суд вынес приговор Перизат Кайрат
Водителей Алматы призвали объезжать участки двух улиц
Общество
15:18, Сегодня
Водителей Алматы призвали объезжать участки двух улиц
Не парк, а природная зона: что категорически нельзя делать в ботсаду Алматы
Общество
13:54, Сегодня
Не парк, а природная зона: что категорически нельзя делать в ботсаду Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: