Сохранится ли заработная плата в Казахстане при сокращении рабочего дня

Руководитель управления Департамента труда и социального партнерства Шалкар Оразбеков на брифинге в СЦК 25 июля 2025 года рассказал, что будет при введении на предприятии 4-дневной рабочей недели, передает корреспондент Zakon.kz.

Шалкар Оразбеков напомнил, что Трудовым кодексом с 2015 года допускается введение 4-дневной рабочей недели для работников.

Такие же возможности по определению 4-дневного, 5-дневного и 6-дневного рабочего дня устанавливает Социальный кодекс страны.

"Что касается заработной платы, то, как вам известно, в соответствии с Трудовым кодексом заработная плата выплачивается пропорционально объему выполненной работы. Соответственно, если количество рабочих дней в неделе сокращается, то и заработная плата выплачивается пропорционально этому сокращению", – подчеркнул спикер.

По его словам, если работодатель, несмотря на сокращение количества рабочих дней, сохраняет размер заработной платы, установленной при 5-дневной рабочей неделе, это не будет считаться нарушением. Это, в целом, не противоречит Трудовому кодексу.

25 июля 2025 года заместитель председателя Комитета госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Ерболат Абулхатин рассказал, работодатели каких регионов не выплачивают вовремя работникам заработную плату.