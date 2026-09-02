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Общество

Сокращение штата: какие выплаты положены казахстанцам

Трудовая книжка, трудовые книжки, трудовой стаж, трудовой документ, трудоустройство, работодатель, работодатели, работник, работники, сотрудник, сотрудники, профессия, профессии, работа, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 14:16 Фото: Zakon.kz
Заместитель руководителя столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда Мурат Шакенов на брифинге 2 сентября 2026 года рассказал, кого нельзя сокращать в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Шакенов отметил, что работодатель обязан уведомить работника о предстоящем расторжении трудового договора не менее чем за один месяц. Он также обязан предоставлять карьерному центру информацию о предстоящем увольнении работников не менее чем за один месяц до начала увольнений.

"При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников работодатель производит компенсационную выплату в размере средней заработной платы за один месяц. Трудовым или коллективным договором может быть предусмотрен более высокий размер выплаты. Согласно пункту 4 статьи 113 Трудового кодекса выплата сумм, причитающихся работнику, производится не позднее трех рабочих дней после прекращения трудового договора", – добавил он.

По его словам, если работодатель не выплатил причитающиеся суммы либо нарушил процедуру увольнения, работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда, согласительную комиссию или суд. Работнику желательно иметь документы, подтверждающие трудовые отношения.

"Необходимо обратить особое внимание на работников, которым до достижения пенсионного возраста осталось менее двух лет. Их увольнение по сокращению численности или штата не допускается", – подчеркнул спикер.

13 августа 2026 года заместитель руководителя столичного Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Ляззат Сартымбетова рассказала, кому в Казахстане могут сократить рабочий день по состоянию здоровья.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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