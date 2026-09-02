Сокращение штата: какие выплаты положены казахстанцам

Заместитель руководителя столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда Мурат Шакенов на брифинге 2 сентября 2026 года рассказал, кого нельзя сокращать в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Шакенов отметил, что работодатель обязан уведомить работника о предстоящем расторжении трудового договора не менее чем за один месяц. Он также обязан предоставлять карьерному центру информацию о предстоящем увольнении работников не менее чем за один месяц до начала увольнений.

"При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников работодатель производит компенсационную выплату в размере средней заработной платы за один месяц. Трудовым или коллективным договором может быть предусмотрен более высокий размер выплаты. Согласно пункту 4 статьи 113 Трудового кодекса выплата сумм, причитающихся работнику, производится не позднее трех рабочих дней после прекращения трудового договора", – добавил он.

По его словам, если работодатель не выплатил причитающиеся суммы либо нарушил процедуру увольнения, работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда, согласительную комиссию или суд. Работнику желательно иметь документы, подтверждающие трудовые отношения.

"Необходимо обратить особое внимание на работников, которым до достижения пенсионного возраста осталось менее двух лет. Их увольнение по сокращению численности или штата не допускается", – подчеркнул спикер.

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