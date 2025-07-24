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Общество

В Алматы на сутки закроют участок улицы Улугбека: где и когда

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 13:14 Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжают перекрывать дороги из-за ремонтных работ. На этот раз временные ограничения движения будут действовать на участке улицы Улугбека, сообщает Zakon.kz.

Так, с 08:00 25 июля до 06:00 26 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.

Согласно данным Telegram-канала AlmatyJoly, на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 13:14
Алматинцев предупредили о новых перекрытиях дорог

Ранее жителей Алматы предупредили, что с 24 июля по 31 августа 2025 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Жамбыла от улицы Муканова до улицы Муратбаева.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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