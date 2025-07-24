В Алматы на сутки закроют участок улицы Улугбека: где и когда
Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжают перекрывать дороги из-за ремонтных работ. На этот раз временные ограничения движения будут действовать на участке улицы Улугбека, сообщает Zakon.kz.
Так, с 08:00 25 июля до 06:00 26 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.
Согласно данным Telegram-канала AlmatyJoly, на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Фото: Telegram/AlmatyJoly
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