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Общество

В жилом комплексе Астаны вместо паркингов строят магазин и автосалон

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 08:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В столичном ЖК Актилек вместо обещанных надземного и подземного паркингов пытаются построить продуктовый магазин и автосалон, сообщает Zakon.kz.

Интересы около 600 жильцов сейчас отстаивает местное ОСИ, передает Astana TV. По данным ОСИ, застройщик дома менялся. Последний до сих пор не передал документы на жилой комплекс, хотя дом был сдан еще в 2016 году.

Жители подали в суд и заключили мировое соглашение, согласно которому до 22 августа застройщик обязан передать необходимые документы. Однако, как только жильцы взялись за развитие дома, начались коммуникационные работы без их согласования. При этом правоохранительные органы и городские службы, по словам жильцов, не вмешиваются в ситуацию.

В пресс-службе Управления градостроительства Астаны телеканалу рассказали, что застройщик не вносил оговоренных изменений в статус паркинга.

Жители аварийных двухэтажек города Алматы вышли 25 июля на собрание из-за ситуации с их ветхими домами.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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