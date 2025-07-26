Масштабный концерт Джей Ло в Астане: введение ограничений, как доехать и где припарковаться
Фото: Instagram/jlo
1 августа 2025 года на стадионе "Астана Арена" выступит всемирно известная американская певица Дженнифер Лопес в рамках мирового тура Up All Night. В связи с этим в Астане временно ограничат движение у стадиона, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявили столичные власти.
"В связи с проведением масштабного концерта с целью обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения гостей мероприятия будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена" – со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка".Пресс-служба акимата Астаны
Приехавшим на концерт Джей Ло можно будет припарковаться на территории:
- стадиона "Астана Арена",
- ледового дворца "Алау",
- МЛД "Барыс Арена",
- велотрека "Сарыарка",
- Ботанического сада со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор,
- ул. Керей-Жанибек хандар,
- в других местах парковок.
Также в столичном акимате сообщили, что для удобства зрителей концерта Дженнифер Лопес будут организованы специальные шаттл-басы, которые будут курсировать с пяти точек города до стадиона "Астана Арена" и обратно:
- парковка у столичного цирка;
- парковка у мечети "Хазрет Султан";
- парковка у спортивного комплекса "QAZAQSTAN";
- парковка у Центрального парка со стороны проспекта Туран;
- парковка у мечети "Бас Мешіт".
"Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях – до начала концерта и после его завершения. Во избежание заторов и сложностей с парковкой рекомендуем зрителям фестиваля воспользоваться общественным транспортом".Пресс-служба акимата Астаны
Отметим, что с 8 июля 2025 года Дженнифер Лопес начала первый за 6 лет тур. В рамках программы Up All Night Джей Ло даст концерты в Астане (1 августа) и Алматы (10 августа).
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript