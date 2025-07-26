Масштабный концерт Джей Ло в Астане: введение ограничений, как доехать и где припарковаться

1 августа 2025 года на стадионе "Астана Арена" выступит всемирно известная американская певица Дженнифер Лопес в рамках мирового тура Up All Night. В связи с этим в Астане временно ограничат движение у стадиона, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили столичные власти.

"В связи с проведением масштабного концерта с целью обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения гостей мероприятия будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена" – со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка". Пресс-служба акимата Астаны

Приехавшим на концерт Джей Ло можно будет припарковаться на территории:

стадиона "Астана Арена",

ледового дворца "Алау",

МЛД "Барыс Арена",

велотрека "Сарыарка",

Ботанического сада со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор,

ул. Керей-Жанибек хандар,

в других местах парковок.

Также в столичном акимате сообщили, что для удобства зрителей концерта Дженнифер Лопес будут организованы специальные шаттл-басы, которые будут курсировать с пяти точек города до стадиона "Астана Арена" и обратно:

парковка у столичного цирка;

парковка у мечети "Хазрет Султан";

парковка у спортивного комплекса "QAZAQSTAN";

парковка у Центрального парка со стороны проспекта Туран;

парковка у мечети "Бас Мешіт".

"Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях – до начала концерта и после его завершения. Во избежание заторов и сложностей с парковкой рекомендуем зрителям фестиваля воспользоваться общественным транспортом". Пресс-служба акимата Астаны

Отметим, что с 8 июля 2025 года Дженнифер Лопес начала первый за 6 лет тур. В рамках программы Up All Night Джей Ло даст концерты в Астане (1 августа) и Алматы (10 августа).