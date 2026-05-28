Циклон продолжит заливать Казахстан дождями 29 мая

В связи с прохождением ложбины активного северо-западного циклона и фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами. Об этом говорится в прогнозе погоды на пятницу, 29 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению синоптиков РГП "Казгидромет", на западе, северо-западе, севере и востоке местами пройдут сильные дожди, возможны град и шквалистое усиление ветра.

На юге Казахстана сохранится преимущественно сухая погода без осадков.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, а на юго-западе и юге местами возможны пыльные бури.

"Ночью и утром на севере и северо-западе прогнозируется туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также высокая пожарная опасность ожидается в ряде регионов, включая Карагандинскую область, области Абай и Жетысу, а также отдельные районы Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется на юге и в отдельных районах Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Павлодарской областей, а также в регионах Жетысу и Абай.

Ранее в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы выступили с предупреждением. В городе ожидаются кратковременный дождь и гроза.