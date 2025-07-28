"Кошмар, что с ледниками!": фотограф из Алматы показал пугающую сторону горной красоты
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал новую порцию кадров с удивительной локации. Перед зрителями предстали поразительные по красоте горные пейзажи плато Актас, сообщает Zakon.kz.
В начале своего повествования к описанию публикации Доценко уточнил:
"Высоченные вершины более 4000 метров, покрытые вечными ледниками. Даже в самые жаркие июльские дни они сверкают снегом – и в сочетании с густыми зелеными елями создают впечатляющий контраст".
По его словам, в горах есть какая-то особая магия.
"Казалось бы, я бываю здесь почти каждый день, снимаю эти пейзажи постоянно – и все равно каждый раз удивляюсь. Смотришь на все это, как будто впервые".Дмитрий Доценко
Далее он отметил, насколько важны эти ледники. Особенно, в жару.
"Огромные и вечные, они питают реки, которые дают воду, а значит и жизнь всему нашему региону. Но, наверное, в далеком будущем придет день, когда их не станет. Поэтому нам повезло видеть их сейчас и жить рядом с этим величием. Вот так сядешь на камень с таким видом и мысли текут сами собой. В горах всегда начинаешь думать по-философски, о вечном".Дмитрий Доценко
Одни пользователи Сети выразили восторг от увиденного.
- Это завораживающее зрелище, ни вода, ни леса так не привлекают.
- Как красиво, скучаю по Алматинским горам.
- Ненаглядная красота, невозможно наглядеться.
- Что же это такое, опять в само сердце.
Другие же озадачились отсутствием снега.
- От этой жары в горах весь снег растаял.
- Кошмар, что с ледниками!
Дмитрий Доценко как всегда ответил своим подписчикам:
"В этом году очень жаркий июль, возможно, даже станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений".
Немного ранее Доценко сделал небольшой фотоотчет о главном городе Жетысу – Талдыкоргане.
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