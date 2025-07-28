"Кошмар, что с ледниками!": фотограф из Алматы показал пугающую сторону горной красоты

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал новую порцию кадров с удивительной локации. Перед зрителями предстали поразительные по красоте горные пейзажи плато Актас, сообщает Zakon.kz.

В начале своего повествования к описанию публикации Доценко уточнил:

"Высоченные вершины более 4000 метров, покрытые вечными ледниками. Даже в самые жаркие июльские дни они сверкают снегом – и в сочетании с густыми зелеными елями создают впечатляющий контраст".

По его словам, в горах есть какая-то особая магия.

"Казалось бы, я бываю здесь почти каждый день, снимаю эти пейзажи постоянно – и все равно каждый раз удивляюсь. Смотришь на все это, как будто впервые". Дмитрий Доценко

Далее он отметил, насколько важны эти ледники. Особенно, в жару.

"Огромные и вечные, они питают реки, которые дают воду, а значит и жизнь всему нашему региону. Но, наверное, в далеком будущем придет день, когда их не станет. Поэтому нам повезло видеть их сейчас и жить рядом с этим величием. Вот так сядешь на камень с таким видом и мысли текут сами собой. В горах всегда начинаешь думать по-философски, о вечном". Дмитрий Доценко

Одни пользователи Сети выразили восторг от увиденного.

Это завораживающее зрелище, ни вода, ни леса так не привлекают.

Как красиво, скучаю по Алматинским горам.

Ненаглядная красота, невозможно наглядеться.

Что же это такое, опять в само сердце.

Другие же озадачились отсутствием снега.

От этой жары в горах весь снег растаял.

Кошмар, что с ледниками!

Дмитрий Доценко как всегда ответил своим подписчикам:

"В этом году очень жаркий июль, возможно, даже станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений".

Немного ранее Доценко сделал небольшой фотоотчет о главном городе Жетысу – Талдыкоргане.