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Общество

Долгожданные дожди и спад жары ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 14:16 Фото: unsplash
Синоптики порадовали жителей Астаны, Алматы и Шымкента прогнозом на ближайшие три дня. Из него следует, что 29, 30 и 31 июля 2025 года в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются долгожданные дожди с грозами и спад изнуряющей жары, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 29 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 9- 14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +22+24°C.
  • 30 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +19+21°C.
  • 31 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +21+23°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 29 июля: переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго- западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +31+33°C.
  • 30-31 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем +31+33°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +34+36°C.
  • 30-31 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +33+35°C.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 14:16
Синоптики обратились с предупреждением к жителям Алматы и еще одного города

Ранее синоптики рассказали, что Казахстан зальет дождями, а на севере ожидается резкое похолодание до +18°C. Подробнее о погоде на 29, 30 и 31 июля 2025 года можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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