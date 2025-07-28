Долгожданные дожди и спад жары ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте

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Синоптики порадовали жителей Астаны, Алматы и Шымкента прогнозом на ближайшие три дня. Из него следует, что 29, 30 и 31 июля 2025 года в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются долгожданные дожди с грозами и спад изнуряющей жары, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 29 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 9- 14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +22+24°C.

переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 9- 14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +22+24°C. 30 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +19+21°C.

переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +19+21°C. 31 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +21+23°C. Прогноз погоды по Алматы 29 июля: переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго- западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +31+33°C.

переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго- западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +31+33°C. 30-31 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем +31+33°C. Прогноз погоды по Шымкенту 29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +34+36°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +34+36°C. 30-31 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +33+35°C. Материал по теме Синоптики обратились с предупреждением к жителям Алматы и еще одного города Ранее синоптики рассказали, что Казахстан зальет дождями, а на севере ожидается резкое похолодание до +18°C. Подробнее о погоде на 29, 30 и 31 июля 2025 года можете узнать здесь.

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