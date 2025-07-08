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Общество

Когда спадет жара и пойдут дожди в Астане, Алматы и Шымкенте: прогноз на три дня

Когда спадет жара и пойдут дожди в Астане, Алматы и Шымкенте: прогноз на три дня, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 15:04 Фото: unsplash
Синоптики порадовали жителей Астаны, Алматы и Шымкента прогнозом на 9, 10 и 11 июля 2025 года. Из него следует, что в ближайшие три дня в столице и двух крупнейших мегаполисах ожидается спад изнуряющей жары и прогнозируются дожди, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 9 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.
  • 10 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.
  • 11 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 9 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.
  • 10 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С.
  • 11 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +26+28°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 9 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +35+37°С.
  • 10 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +29+31°С.
  • 11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 15:04
Сильная жара, шквал и гроза: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Ранее синоптики с предупреждением обратились к жителям Астаны, Алматы и еще трех городов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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