Когда спадет жара и пойдут дожди в Астане, Алматы и Шымкенте: прогноз на три дня

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Синоптики порадовали жителей Астаны, Алматы и Шымкента прогнозом на 9, 10 и 11 июля 2025 года. Из него следует, что в ближайшие три дня в столице и двух крупнейших мегаполисах ожидается спад изнуряющей жары и прогнозируются дожди, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 9 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С. 10 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С. 11 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Алматы 9 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С. 10 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С. 11 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +26+28°С. Прогноз погоды по Шымкенту 9 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +35+37°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +35+37°С. 10 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +29+31°С.

переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +29+31°С. 11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. Материал по теме Сильная жара, шквал и гроза: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение Ранее синоптики с предупреждением обратились к жителям Астаны, Алматы и еще трех городов.

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