Общество

Заморозки, дожди, жара: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в конце апреля

деревья, радуга, водоем, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 15:05 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 28, 29 и 30 апреля 2026 года. Из него следует, что в Астане ожидаются заморозки, а в Алматы и Шымкенте – дожди с грозами и жара, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем +18+20°С.
  • 29 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.
  • 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +24+26°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 28 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +20+22°С.
  • 29 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.
  • 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.
  • 29 апреля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.
  • 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан придет 34-градусная жара. Подробнее о погоде на 28, 29 и 30 апреля 2026 года можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
