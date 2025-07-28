Медовый день: что можно и нельзя делать 29 июля

29 июля – День Пантелеймона Пчельника (Медовый Спас в попущение). Эта дата посвящена святому Пантелеймону, почитаемому пчеловодами как Пчельник. Считался особым днем для сбора последнего, самого целебного меда, дарующего силы на осень, сообщает Zakon.kz.

Ранее верили, что тот, кто попробует мед утром 29 июля, защитит себя от болезней до следующего года. Также, как отмечено в публикации издания "Вокруг света", хозяева угощали знакомых медовыми лепешками и настойками, веря, что совместное благословение множит счастье и благополучие.

Что можно делать в этот день

Собрать последний мед и воск – дар благословения и здоровья.

Угощать гостей медом, медом с травами и медовыми блюдами.

Приготовить настойки и бальзамы на пчелином меде для лечения.

Укрепить улей – починить соты, заменить рамки, чтобы обеспечить пчелам комфорт.

Делать лепешки с медом – для поддержки здоровья семьи.

Совместно с соседями произнести слова благодарности за урожай меда.

Утром умыться росой с улья – для очищения и укрепления.

Пить мед в теплом чае – для профилактики простудных недугов.

Что нельзя делать в этот день

Шуметь около ульев или использовать агрессивные дымы.

Начинать ссоры и конфликты – это может отпугнуть пчел.

Выбрасывать старые соты – это считается неуважением к труду пчел.

Делать крупные покупки или брать в долг – финансовые потери могут загнать семью.

Резать мед сразу после сбора – нужно дать отстояться и "созреть" до вечера.

Оставлять инструменты грязными – это может привести к порче и болезни пчел.

Сорить и мусорить на пчелиных полях – считается неблагоприятным для урожая.

Приметы о погоде на 29 июля

Если пчелы возвращаются четким строем в улей – день будет ясным и теплым.

Пчелы отказываются летать – близятся дожди.

Утренний туман в поле – признак влажного сезона впереди.

Мед собирается густой – это к долгой осени и промозглой зиме.

Пчелы шумят у ульев всю ночь – возможны усиленные ливни и грозы.

Соты становятся тяжелыми – урожай меда обещает быть хорошим.

Пыль под ульем влажная – день будет дождливым.

Южный ветер несет аромат цветов – к ясной и теплой погоде.

Жаркий полдень и пыль на сотах – к длительному засушливому периоду.

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