Маков день: что можно и нельзя делать 16 июля
16 июля, как говорится в публикации "Вокруг света", традиционно не начинали новых проектов и были осторожны в словах: считалось, что пустые разговоры и ссоры могут навлечь беду или "типун на язык".
Что можно делать в этот день
- Сеять мак и маковые семена для защиты жилища и здоровья.
- Помогать нуждающимся, принимать в дом путников.
- Собирать сено – нужно успеть до возможных дождей.
- Запоминать ночные сны – считается, что они пророческие.
Что нельзя
- Начинать новые дела, проекты, поездки или финансовые операции – в день нет удачи.
- Давать или брать в долг – легко навлечь ссоры.
- Пересаживать растения – они могут погибнуть.
- Загружаться мелкой болтовней или сплетнями – "типун" на языке будет.
- Заниматься изготовлением оберегов или талисманов – они не принесут пользы.
Народные приметы
Кроме традиций и запретов, пишут "Известия", Маков день также наполнен различными приметами, которые могут предсказать погоду и другие события. Так, если на Мокия и Марка хорошо видно ковш Большой Медведицы, то это сулит удачу охотникам.
Снижение уровня воды в реках и колодцах предупреждает о надвигающемся зное. Быстро движущиеся облака – о сильном ветре. А кучевые облака, появившиеся к вечеру, – о скором ненастье.
Обращали внимание и на насекомых. Если 16 июля комары и мошки вьются кругами, это предвещает хорошую погоду на ближайшую неделю. Если паук выбрался из своего укрытия и начал плести новую сеть – к ясной погоде. А спрятавшиеся бабочки и обилие улиток на деревьях – к проливному дождю.
Ранее мы рассказывали, почему нельзя назначать свидания 13 июля.