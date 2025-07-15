Маков день: что можно и нельзя делать 16 июля

По народному календарю 16 июля отмечается Мокий и Марк, Стожары, установленный в память о святых мучениках – братьях Мокии и Марке. Другое название торжества – Маков день, так как в эту пору крестьяне приступали к сбору мака. В 2025 году дата выпадает на среду, сообщает Zakon.kz.

16 июля, как говорится в публикации "Вокруг света", традиционно не начинали новых проектов и были осторожны в словах: считалось, что пустые разговоры и ссоры могут навлечь беду или "типун на язык".

Что можно делать в этот день

Сеять мак и маковые семена для защиты жилища и здоровья.

Помогать нуждающимся, принимать в дом путников.

Собирать сено – нужно успеть до возможных дождей.

Запоминать ночные сны – считается, что они пророческие.

Что нельзя

Начинать новые дела, проекты, поездки или финансовые операции – в день нет удачи.

Давать или брать в долг – легко навлечь ссоры.

Пересаживать растения – они могут погибнуть.

Загружаться мелкой болтовней или сплетнями – "типун" на языке будет.

Заниматься изготовлением оберегов или талисманов – они не принесут пользы.

Народные приметы

Кроме традиций и запретов, пишут "Известия", Маков день также наполнен различными приметами, которые могут предсказать погоду и другие события. Так, если на Мокия и Марка хорошо видно ковш Большой Медведицы, то это сулит удачу охотникам.

Снижение уровня воды в реках и колодцах предупреждает о надвигающемся зное. Быстро движущиеся облака – о сильном ветре. А кучевые облака, появившиеся к вечеру, – о скором ненастье.

Обращали внимание и на насекомых. Если 16 июля комары и мошки вьются кругами, это предвещает хорошую погоду на ближайшую неделю. Если паук выбрался из своего укрытия и начал плести новую сеть – к ясной погоде. А спрятавшиеся бабочки и обилие улиток на деревьях – к проливному дождю.

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