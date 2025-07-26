Что грозит за порчу камер в колониях Казахстана, напомнили в МВД

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана 26 июля 2025 года напомнили, что с прошлого года порча камер в колониях стала уголовным преступлением, сообщает Zakon.kz.

С июля 2024 года в Уголовный кодекс РК введена новая статья – ст. 428-1, устанавливающая уголовную ответственность за умышленную порчу или выведение из строя камер видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

"Принятие данной нормы стало ответом на учащающиеся случаи преднамеренного повреждения оборудования, активно внедряемого в рамках создания системы круглосуточного видеонаблюдения. Камеры фиксируют все происходящее в колониях, обеспечивая прозрачность действий как осужденных, так и сотрудников УИС". Пресс-служба КУИС

Результаты первого года действия нормы:

возбуждено свыше 70 уголовных дел;

35 осужденных уже приговорены к дополнительным срокам заключения и обязаны возместить материальный ущерб;

в колонии №55 Шымкента 13 осужденных получили по 6 лет лишения свободы за уничтожение видеокамер.

"На сегодняшний день в 78 исправительных учреждениях страны установлено более 43 тыс. камер видеонаблюдения. Изображение с них в режиме реального времени поступает в Комитет уголовно-исполнительной системы, Министерство внутренних дел и органы прокуратуры". Пресс-служба КУИС

Система видеонаблюдения позволяет:

контролировать соблюдение прав человека;

своевременно выявлять противоправные действия;

повышать дисциплину среди осужденных и сотрудников УИС.

По информации Комитета УИС, количество преступлений по ст. 428-1 уже демонстрирует устойчивое снижение. Это подтверждает эффективность нововведения, способствует сохранности дорогостоящего оборудования и экономии бюджетных средств.

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