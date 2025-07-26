Что грозит за порчу камер в колониях Казахстана, напомнили в МВД
Фото: polisia.kz
В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана 26 июля 2025 года напомнили, что с прошлого года порча камер в колониях стала уголовным преступлением, сообщает Zakon.kz.
С июля 2024 года в Уголовный кодекс РК введена новая статья – ст. 428-1, устанавливающая уголовную ответственность за умышленную порчу или выведение из строя камер видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
"Принятие данной нормы стало ответом на учащающиеся случаи преднамеренного повреждения оборудования, активно внедряемого в рамках создания системы круглосуточного видеонаблюдения. Камеры фиксируют все происходящее в колониях, обеспечивая прозрачность действий как осужденных, так и сотрудников УИС".Пресс-служба КУИС
Результаты первого года действия нормы:
- возбуждено свыше 70 уголовных дел;
- 35 осужденных уже приговорены к дополнительным срокам заключения и обязаны возместить материальный ущерб;
- в колонии №55 Шымкента 13 осужденных получили по 6 лет лишения свободы за уничтожение видеокамер.
"На сегодняшний день в 78 исправительных учреждениях страны установлено более 43 тыс. камер видеонаблюдения. Изображение с них в режиме реального времени поступает в Комитет уголовно-исполнительной системы, Министерство внутренних дел и органы прокуратуры".Пресс-служба КУИС
Система видеонаблюдения позволяет:
- контролировать соблюдение прав человека;
- своевременно выявлять противоправные действия;
- повышать дисциплину среди осужденных и сотрудников УИС.
По информации Комитета УИС, количество преступлений по ст. 428-1 уже демонстрирует устойчивое снижение. Это подтверждает эффективность нововведения, способствует сохранности дорогостоящего оборудования и экономии бюджетных средств.
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