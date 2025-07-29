Работу акимов предлагают оценивать по показателям занятости казахстанцев

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 29 июля 2025 года поручил акимам регионов создавать качественные рабочие места, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина напомнил о поручении президента трудоустроить 3,3 млн казахстанцев к 2030 году, в том числе 2,3 млн молодых людей.

"Особый акцент необходимо делать на трудоустройство молодых специалистов. Меры по комплексному решению данных вопросов предусмотрены в концепции развития рынка труда. В целом необходимо вести слаженную совместную работу центральных государственных органов, акиматов регионов и бизнеса", – отметил Олжас Бектенов.

В это связи он поручил Минтруда совместно с акимами регионов обеспечить выполнение ключевых показателей рынка труда, предусмотренных региональными картами занятости.

Акимам регионов также поручено взять на личный контроль исполнение планов по трудоустройству с акцентом на создание постоянных рабочих мест.

"Также необходимо с начала следующего года внедрить KPI акимов районов и городов по расширению занятости населения. Министерству цифрового развития до конца года обеспечить интеграцию данных госорганов и бизнеса и создать единую цифровую систему по созданию новых рабочих мест", – резюмировал он.

25 июля 2025 года Аскар Биахметов рассказал, какие профессии сейчас выбирает молодежь. Тогда же представители Минтруда озвучили официальные данные по безработице в Казахстане.