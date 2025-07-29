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Общество

Спецвыплата за вредность в Казахстане: кто может уйти с работы и получать деньги до пенсии

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В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) предоставили очередную интересную статистику. Известно, что на 1 июля 2025 года 3 916 гражданам назначена специальная социальная выплата (ССВ) для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда, сообщает Zakon.kz.

Всего, уточнили в ведомстве, за назначением обратились 3 968 человек.

Далее идут следующие подробности.

  • За назначением спецсоцвыплаты из двух источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 313 человек, из них назначено 309 получателям.
  • За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 3 655 человек, из них назначено 3 607 получателям.

Кроме того, 56 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией и еще 34 человека не ответили на SMS-сообщение.

Еще 18 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

Интересно, что в разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в:

  • Карагандинской области (2 источника – 43 чел., 4 источника – 496 чел.);
  • Восточно-Казахстанской области (2 источника – 32 чел., 4 источника – 356 чел.);
  • Костанайской области (2 источника – 9 чел., 4 источника – 297 чел.).

Специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда, внедрена в Казахстане с 1 января 2024 года.

Стоит отметить, что обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не менее 7 лет.

Выплата осуществляется до пенсионного возраста.

Также для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда.

"Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии".Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций:

"Спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других".

Ранее в МТСЗН рассказали, что по стране в 2025 году ветеранам в виде специального государственного пособия выплачено 8,5 млрд тенге. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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