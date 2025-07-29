Спецвыплата за вредность в Казахстане: кто может уйти с работы и получать деньги до пенсии
Всего, уточнили в ведомстве, за назначением обратились 3 968 человек.
Далее идут следующие подробности.
- За назначением спецсоцвыплаты из двух источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 313 человек, из них назначено 309 получателям.
- За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 3 655 человек, из них назначено 3 607 получателям.
Кроме того, 56 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией и еще 34 человека не ответили на SMS-сообщение.
Еще 18 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.
Интересно, что в разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в:
- Карагандинской области (2 источника – 43 чел., 4 источника – 496 чел.);
- Восточно-Казахстанской области (2 источника – 32 чел., 4 источника – 356 чел.);
- Костанайской области (2 источника – 9 чел., 4 источника – 297 чел.).
Специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда, внедрена в Казахстане с 1 января 2024 года.
Стоит отметить, что обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не менее 7 лет.
Выплата осуществляется до пенсионного возраста.
Также для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда.
"Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии".Пресс-служба МТСЗН РК
Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций:
"Спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других".
Ранее в МТСЗН рассказали, что по стране в 2025 году ветеранам в виде специального государственного пособия выплачено 8,5 млрд тенге. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.