Сколько ветеранов проживают в Казахстане и какое спецпособие они получают

В Казахстане в 2025 году ветеранам в виде специального государственного пособия выплачено 8,5 млрд тенге. Об этом сегодня, 29 июля, Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

По состоянию на 1 июля текущего года в Казахстане проживают 80 932 ветерана, из них:

96 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ),

16 630 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ,

26 580 ветеранов боевых действий на территории других государств,

37 626 тружеников тыла в годы ВОВ.

"С начала 2025 года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 8,5 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве уточнили, что ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:

1) ветераны ВОВ – 16 МРП (в 2025 году – 62 912 тенге);

2) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:

лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, – 7,55 МРП ( в 2025 году – 29 687 тенге );

); лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ, – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);

3) ветераны боевых действий на территории других государств, из них:

участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП ( в 2025 году – 24 339 тенге );

); военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, – 4,8 МРП (в 2025 году – 18 874 тенге);

4) труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (в 2025 году – 8376 тенге).

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