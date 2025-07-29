Доход 150 млн тенге, 500 "клиентов": 15 человек ответят в суде за продажу прав в Шымкенте

В Шымкенте раскрыта схема продажи водительских удостоверений. Стоимость "услуг" варьировалась от 150 тысяч до 400 тысяч тенге. Пресс-служба городской прокуратуры озвучила Zakon.kz иные подробности.

Так, специалисты установили, что в 2023-2024 годах должностные лица, включая руководителей специализированного ЦОНа №2 НАО "Правительство для граждан", наладили схему незаконного оформления водительских удостоверений без прохождения обязательных экзаменов.

Стоимость таких "услуг" составляла от 150 до 400 тысяч тенге.

По предварительным данным, не менее 500 человек получили права незаконно.

Стоит отметить, что доход преступной группы составил более 150 миллионов тенге.

"В рамках досудебного расследования наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 200 миллионов тенге". Прокуратура Шымкента

Теперь по делу проходят 15 обвиняемых.

Расследование завершено, материалы направлены в суд.

О масштабной преступной схеме мы рассказывали еще в мае 2025 года.

К сожалению, в Шымкенте количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) возросло с 398 в 2022 году до 878 в 2024 году.