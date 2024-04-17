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Нотариус обманул жителей Шымкента на 47 млн тенге

Нотариус обманул жителей Шымкента на 47 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 11:37 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте частный нотариус решил наживиться на клиентах, но поплатился за это. О деталях преступления Zakon.kz рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Как оказалось, частный нотариус "А" неоднократно составлял, заверял договора купли-продажи вместо оформления договора займа или залога.

"В последующем незаконно направлял договор на регистрацию в органы юстиции по Шымкенту, закрепив право собственности за третьими лицами. По уголовному делу причинен ущерб 9 потерпевшим на сумму 47 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Шымкента

В результате нотариуса осудили на четыре года. Также срок получили его сообщники.

"Жителей Шымкента просим быть внимательными при оформлении документов на недвижимость с участием нотариусов, в случае необходимости консультироваться с юристами".Пресс-служба прокуратуры Шымкента

В феврале 2024 года сообщалось, что в совершение сделок нотариусами внесены изменения.

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Анастасия Московчук
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