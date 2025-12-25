Названы 4 страны, из которых в Казахстан едут больше всего мигрантов

По состоянию на 1 декабря 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 103 иностранных гражданина. Об этом проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного 25 декабря релиза следует, что основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 5604 человека,

Узбекистан – 2110 человек,

Турция – 1036 человек,

Индия – 943 человека.

По данным Минтруда, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

537 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),

2244 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 3784 и 1271 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2299 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3970 человек.

Согласно информации, на данный момент в Казахстане насчитывается 1817 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 334,4 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

строительства – 4993 человека,

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2316 человек,

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1235 человек,

обрабатывающей промышленности – 1155 человек.

Отмечается, что для защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года в связи с заявками местных исполнительных органов приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц.

С августа текущего года в связи с расширением перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников приказом министра общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 19,4 тыс. единиц. На сегодняшний день с учетом потребности регионов данная квота сокращена до 16,7 тыс. единиц.

