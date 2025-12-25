#Казахстан в сравнении
Общество

Названы 4 страны, из которых в Казахстан едут больше всего мигрантов

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 09:52 Фото: pixabay
По состоянию на 1 декабря 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 103 иностранных гражданина. Об этом проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного 25 декабря релиза следует, что основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  • Китай – 5604 человека,
  • Узбекистан – 2110 человек,
  • Турция – 1036 человек,
  • Индия – 943 человека.

По данным Минтруда, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

  • 537 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
  • 2244 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 3784 и 1271 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2299 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3970 человек.

Согласно информации, на данный момент в Казахстане насчитывается 1817 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 334,4 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства – 4993 человека,
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2316 человек,
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1235 человек,
  • обрабатывающей промышленности – 1155 человек.

Отмечается, что для защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года в связи с заявками местных исполнительных органов приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц.

С августа текущего года в связи с расширением перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников приказом министра общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 19,4 тыс. единиц. На сегодняшний день с учетом потребности регионов данная квота сокращена до 16,7 тыс. единиц.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 09:52
Трудовые мигранты смогут получить разрешение на работу через портал электронного правительства

24 ноября 2025 года стало известно, что Минтруда Казахстана определилось с квотой на привлечение иностранных работников на 2026 год. Подробнее об этом – по ссылке.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
