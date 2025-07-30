Какой будет погода в Казахстане в последний день июля 2025

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий четверг, 31 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что практически по всему Казахстану ожидается непогода.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на севере, северо-западе, в центре ожидается сильный дождь, на севере, северо-западе, востоке возможен шквал и выпадение града... На севере Казахстана в ночные и утренние часы прогнозируется туман". РГП "Казгидромет"

Также, как добавили синоптики, по стране ожидается усиление ветра, днем на юге, юго-западе – пыльная буря.

"Днем в Атырауской, на западе, юге Западно-Казахстанской области, на юге области Абай и Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара до +35°C". РГП "Казгидромет"

Кроме того, ожидается:

высокая пожарная опасность – в области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе Костанайской, на западе, юго-востоке Павлодарской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на севере Карагандинской, на юге Атырауской, на юго-востоке Мангистауской области,

– в области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе Костанайской, на западе, юго-востоке Павлодарской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на севере Карагандинской, на юге Атырауской, на юго-востоке Мангистауской области, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, в области Жетысу, на севере, западе, востоке Жамбылской, на западе, юге Карагандинской, на юге Актюбинской, Костанайской областей и области Улытау, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на западе, юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области.

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Ранее синоптики обновили прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на начало августа 2025 года. Подробнее с ним можно ознакомиться здесь.