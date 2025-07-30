#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.03
627.29
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.03
627.29
6.66
Общество

Какой будет погода в Казахстане в последний день июля 2025

капли дождя, машины, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 17:45 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий четверг, 31 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что практически по всему Казахстану ожидается непогода.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на севере, северо-западе, в центре ожидается сильный дождь, на севере, северо-западе, востоке возможен шквал и выпадение града... На севере Казахстана в ночные и утренние часы прогнозируется туман".РГП "Казгидромет"

Также, как добавили синоптики, по стране ожидается усиление ветра, днем на юге, юго-западе – пыльная буря.

"Днем в Атырауской, на западе, юге Западно-Казахстанской области, на юге области Абай и Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара до +35°C".РГП "Казгидромет"

Кроме того, ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе Костанайской, на западе, юго-востоке Павлодарской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на севере Карагандинской, на юге Атырауской, на юго-востоке Мангистауской области,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, в области Жетысу, на севере, западе, востоке Жамбылской, на западе, юге Карагандинской, на юге Актюбинской, Костанайской областей и области Улытау, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на западе, юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 17:45
Резкое похолодание до +15 и дожди с грозами накроют Казахстан

Ранее синоптики обновили прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на начало августа 2025 года. Подробнее с ним можно ознакомиться здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Не сообщайте код от 1414: казахстанцев предупредили о мошенничестве
Общество
18:23, Сегодня
Не сообщайте код от 1414: казахстанцев предупредили о мошенничестве
Цветущий ботсад Алматы: где можно гулять, а где нельзя
Общество
17:54, Сегодня
Цветущий ботсад Алматы: где можно гулять, а где нельзя
Алматинцам простят пеню за отопление при одном условии
Общество
17:07, Сегодня
Алматинцам простят пеню за отопление при одном условии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: