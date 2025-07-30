Цветущий ботсад Алматы: где можно гулять, а где нельзя
Гортензия (лат. Hydrangea) – род цветковых растений семейства Гортензиевые. Название Hydrangea с древнегреческого переводится "сосуд, наполненный водой".
По одной версии, это название было дано растению за форму семенных коробочек, напоминающих кувшин с водой, по другой – за влаголюбивость.
Специалисты подчеркивают, что большинство видов гортензии являются кустарниками 1-3 м высотой.
Гортензии привлекают своими цветками, которые собраны на конце стебля в красивые шарообразные, щитковидные или метельчатые соцветия. Чаще всего цветки гортензии белого цвета, но бывают также синие, розовые и сиреневые.
Известно, что цветущие гортензии ежегодно вызывают огромный интерес среди гостей ботсада.
"Мы хотим напомнить о том, что свободный доступ к гортензиям есть под большой ивой, если идти вверх по центральной аллее. Здесь вы можете рассматривать цветы, вдыхать их аромат и сколько угодно делать фото и видео на фоне гортензий. В других местах ходить по газону запрещено! Убедительно просим вас любоваться цветами на расстоянии".Пресс-служба ГБС Алматы
25 июля администрация ГБС уже напоминала о списке ограничений для посетителей. Специалисты надеются, что гости сада будут бережно относиться к растениям.