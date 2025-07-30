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Общество

Цветущий ботсад Алматы: где можно гулять, а где нельзя

гортензии, предупреждение от Ботсада, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 17:54 Фото: pexels
В Главном ботаническом саду (ГБС) Алматы в очередной раз напомнили всем посетителям: любоваться гортензиями можно, но по газонам ходить нельзя, сообщает Zakon.kz.

Гортензия (лат. Hydrangea) – род цветковых растений семейства Гортензиевые. Название Hydrangea с древнегреческого переводится "сосуд, наполненный водой".

По одной версии, это название было дано растению за форму семенных коробочек, напоминающих кувшин с водой, по другой – за влаголюбивость.

Специалисты подчеркивают, что большинство видов гортензии являются кустарниками 1-3 м высотой.

Гортензии привлекают своими цветками, которые собраны на конце стебля в красивые шарообразные, щитковидные или метельчатые соцветия. Чаще всего цветки гортензии белого цвета, но бывают также синие, розовые и сиреневые.

Известно, что цветущие гортензии ежегодно вызывают огромный интерес среди гостей ботсада.

"Мы хотим напомнить о том, что свободный доступ к гортензиям есть под большой ивой, если идти вверх по центральной аллее. Здесь вы можете рассматривать цветы, вдыхать их аромат и сколько угодно делать фото и видео на фоне гортензий. В других местах ходить по газону запрещено! Убедительно просим вас любоваться цветами на расстоянии".Пресс-служба ГБС Алматы

25 июля администрация ГБС уже напоминала о списке ограничений для посетителей. Специалисты надеются, что гости сада будут бережно относиться к растениям.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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