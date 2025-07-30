Не сообщайте код от 1414: казахстанцев предупредили о мошенничестве
Граждан предупредили, что в последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками eGov.kz и действуют от имени официального номера 1414. Они стремятся получить ваши личные данные и доступ к вашему телефону.
"Не сообщайте код от 1414 третьим лицам. Мошенники могут позвонить вам (через WhatsApp) и попросить сообщить код из SMS. Это является психологической уловкой и делается для того, чтобы завоевать ваше доверие и отвлечь вас. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб, чтобы получить ваши персональные данные, утверждая, что это необходимо для решения различных проблем".Пресс-служба АО "НИТ"
Что важно знать:
- Код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам;
- Не переходите по подозрительным ссылкам;
- Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев;
- Если сомневаетесь – перезвоните в колл-центр 1414.
Полезные контакты:
- 1414 – колл-центр;
- 102 – сообщить о мошенничестве в полицию.
Как обезопасить себя от действий мошенников?
Осторожно: мошенники!
"Если вы все же столкнулись с правонарушениями, связанными с мошенничеством, просим обратиться по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции".Пресс-служба АО "НИТ"
Также отмечается, что сотрудники "НИТ" не используют бизнес-аккаунты и не рассылают сообщения пользователям в мессенджерах (WhatsApp, Signal, Viber и так далее).
"Берегите свои данные. Доверяйте только официальным источникам", – заключили в пресс-службе АО, обращаясь к казахстанцам.
Ранее Национальный банк Казахстана предупредил граждан о распространении мошеннических схем с использованием платежных карточек дропперов.