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Общество

Не сообщайте код от 1414: казахстанцев предупредили о мошенничестве

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 18:23 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 30 июля 2025 года, АО "Национальные информационные технологии" обратилось к казахстанцам с важной информацией о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Граждан предупредили, что в последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками eGov.kz и действуют от имени официального номера 1414. Они стремятся получить ваши личные данные и доступ к вашему телефону.

"Не сообщайте код от 1414 третьим лицам. Мошенники могут позвонить вам (через WhatsApp) и попросить сообщить код из SMS. Это является психологической уловкой и делается для того, чтобы завоевать ваше доверие и отвлечь вас. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб, чтобы получить ваши персональные данные, утверждая, что это необходимо для решения различных проблем".Пресс-служба АО "НИТ"

Что важно знать:

  • Код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам;
  • Не переходите по подозрительным ссылкам;
  • Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев;
  • Если сомневаетесь – перезвоните в колл-центр 1414.

Полезные контакты:

  • 1414 – колл-центр;
  • 102 – сообщить о мошенничестве в полицию.

Как обезопасить себя от действий мошенников?

Осторожно: мошенники!

"Если вы все же столкнулись с правонарушениями, связанными с мошенничеством, просим обратиться по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции".Пресс-служба АО "НИТ"

Также отмечается, что сотрудники "НИТ" не используют бизнес-аккаунты и не рассылают сообщения пользователям в мессенджерах (WhatsApp, Signal, Viber и так далее).

"Берегите свои данные. Доверяйте только официальным источникам", – заключили в пресс-службе АО, обращаясь к казахстанцам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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