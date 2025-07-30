Не сообщайте код от 1414: казахстанцев предупредили о мошенничестве

Сегодня, 30 июля 2025 года, АО "Национальные информационные технологии" обратилось к казахстанцам с важной информацией о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Граждан предупредили, что в последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками eGov.kz и действуют от имени официального номера 1414. Они стремятся получить ваши личные данные и доступ к вашему телефону.

"Не сообщайте код от 1414 третьим лицам. Мошенники могут позвонить вам (через WhatsApp) и попросить сообщить код из SMS. Это является психологической уловкой и делается для того, чтобы завоевать ваше доверие и отвлечь вас. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб, чтобы получить ваши персональные данные, утверждая, что это необходимо для решения различных проблем". Пресс-служба АО "НИТ"

Что важно знать:

Код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам;

Не переходите по подозрительным ссылкам;

Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев;

Если сомневаетесь – перезвоните в колл-центр 1414.

Полезные контакты:

1414 – колл-центр;

102 – сообщить о мошенничестве в полицию.

Как обезопасить себя от действий мошенников?

Осторожно: мошенники!

"Если вы все же столкнулись с правонарушениями, связанными с мошенничеством, просим обратиться по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции". Пресс-служба АО "НИТ"

Также отмечается, что сотрудники "НИТ" не используют бизнес-аккаунты и не рассылают сообщения пользователям в мессенджерах (WhatsApp, Signal, Viber и так далее).

"Берегите свои данные. Доверяйте только официальным источникам", – заключили в пресс-службе АО, обращаясь к казахстанцам.

Ранее Национальный банк Казахстана предупредил граждан о распространении мошеннических схем с использованием платежных карточек дропперов.