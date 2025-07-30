#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
546.36
630.44
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
546.36
630.44
6.7
Общество

Волшебную подборку фото гор Или-Алатау опубликовал популярный фотограф

Или-Алатау, горы, фото, Дмитрий Доценко, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 23:56 Фото: Instagram/dots_foto
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко 30 июля на своей странице в Instagram опубликовал атмосферную фотоподборку гор, сообщает Zakon.kz.

В объективе автора – слоистые силуэты Или-Алатау, снятые в особые часы рассветов и закатов. По словам Доценко, серия создавалась в течение долгого времени и стала результатом "охоты за моментом", когда горы окутаны легкой дымкой и подсвечены мягким контровым светом.

"Такая магия возникает в особые моменты. Все это создает атмосферу невероятных слоистых форм. Кажется, такие фото идеально подойдут на заставку телефона – визуальный отдых", – поделился автор.

Доценко провел аналогию с Рерихом, который часами наблюдал за горами, прежде чем написать пейзаж. Художник чаще всего изображал Гималаи, но во время своей Центральноазиатской экспедиции бывал и в Казахстане, на Тянь-Шане.

А ранее Дмитрий Доценко вновь восхитил казахстанцев красотами родного края. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Из желудка девушки извлекли 30-сантиметровый комок волос на юге Казахстана
Общество
19:33, 30 июля 2025
Из желудка девушки извлекли 30-сантиметровый комок волос на юге Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: