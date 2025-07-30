Волшебную подборку фото гор Или-Алатау опубликовал популярный фотограф

Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко 30 июля на своей странице в Instagram опубликовал атмосферную фотоподборку гор, сообщает Zakon.kz.

В объективе автора – слоистые силуэты Или-Алатау, снятые в особые часы рассветов и закатов. По словам Доценко, серия создавалась в течение долгого времени и стала результатом "охоты за моментом", когда горы окутаны легкой дымкой и подсвечены мягким контровым светом.

"Такая магия возникает в особые моменты. Все это создает атмосферу невероятных слоистых форм. Кажется, такие фото идеально подойдут на заставку телефона – визуальный отдых", – поделился автор.

Доценко провел аналогию с Рерихом, который часами наблюдал за горами, прежде чем написать пейзаж. Художник чаще всего изображал Гималаи, но во время своей Центральноазиатской экспедиции бывал и в Казахстане, на Тянь-Шане.

А ранее Дмитрий Доценко вновь восхитил казахстанцев красотами родного края.

