С 11 августа в Казахстане снова начнут выдавать безвозмездные гранты

В Казахстане с 11 августа 2025 года начнется прием заявок по 2 потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. По стране в рамках второго потока планируется выдача 4 873 грантов. Об этом Zakon.kz заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

В ведомстве за 31 июля 2025 года уточняют, что гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса.

"Размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз". Пресс-служба МТСЗН РК

Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.

Для подачи заявки необходимо:

зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

Также идет подсказка. При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, центрах обслуживания населения.

Но для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.

Претендентами на получение гранта могут быть:

зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3-х лет).

При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

член многодетной семьи (супруг/супруга);

лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца.

"Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более 3 лет", – говорится в дополнительной части.

Известно, что грант можно получить на:

приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на:

потребительские цели,

погашение кредитных займов,

приобретение и строительство жилой недвижимости,

приобретение земельных участков,

производство подакцизной продукции.

Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение гранта.

Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии.

При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

"Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и их филиалов (карьерных центров)", – рассказали подробности в Минтруда.

Ранее в Министерстве предоставили очередную интересную статистику. Известно, что на 1 июля 2025 года 3 916 гражданам назначена специальная социальная выплата (ССВ) для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда.