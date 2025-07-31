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Общество

С 11 августа в Казахстане снова начнут выдавать безвозмездные гранты

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 09:42 Фото: pixabay
В Казахстане с 11 августа 2025 года начнется прием заявок по 2 потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. По стране в рамках второго потока планируется выдача 4 873 грантов. Об этом Zakon.kz заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

В ведомстве за 31 июля 2025 года уточняют, что гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса.

"Размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз".Пресс-служба МТСЗН РК

Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.

Для подачи заявки необходимо:

  • зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz;
  • пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
  • скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
  • заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

Также идет подсказка. При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, центрах обслуживания населения.

Но для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.

Претендентами на получение гранта могут быть:

  • зарегистрированные безработные;
  • индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3-х лет).

При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с действующим статусом "кандас";
  • межрегиональные переселенцы;
  • члены малообеспеченных семей;
  • член многодетной семьи (супруг/супруга);
  • лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
  • получатели пособия по потере кормильца.

"Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более 3 лет", – говорится в дополнительной части.

Известно, что грант можно получить на:

  • приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на:

  • потребительские цели,
  • погашение кредитных займов,
  • приобретение и строительство жилой недвижимости,
  • приобретение земельных участков,
  • производство подакцизной продукции.

Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение гранта.

Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии.

При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

"Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и их филиалов (карьерных центров)", – рассказали подробности в Минтруда.

Ранее в Министерстве предоставили очередную интересную статистику. Известно, что на 1 июля 2025 года 3 916 гражданам назначена специальная социальная выплата (ССВ) для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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