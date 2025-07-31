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Общество

Кому из казахстанцев помогут купить форму, обувь и канцтовары для первоклассника

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 10:33 Фото: Zakon.kz
В преддверии 2025-2026 учебного года по всему Казахстану продолжается подготовка школьников в рамках фонда "Всеобуч". В этом году помощь будет оказана более 500 тыс. детям, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 31 июля 2025 года, заявили в Министерстве просвещения РК:

"Фонд традиционно поддерживает детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, школьников из малообеспеченных семей и семей, получающих адресную социальную помощь. Кроме того, помощь предоставляется детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Средства перечисляются на картсчета родителей, что позволяет им самостоятельно купить школьную форму, обувь и канцтовары".

В ведомстве уточнили, что в 2025 году минимальный размер помощи составляет 46 228 тенге на одного ребенка.

"Министерство просвещения выстроило прозрачный и удобный механизм предоставления помощи детям из социально уязвимых категорий. Во всех регионах уже началась реализация этой меры поддержки", – подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Объем финансирования в рамках фонда "Всеобуч" в 2025 году сохранен на уровне прошлого года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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