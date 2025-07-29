Экзамен для первоклашки: что ребенок должен знать и уметь перед зачислением в школу

Пока взрослые и дети наслаждаются еще не отшумевшими летними дождями, грядущий День знаний уже ненавязчиво помахивает им первым звонком. Для некоторых – первым в жизни. Заручившись поддержкой учителя начальных классов, Zakon.kz подготовил "шпаргалку" для родителей.

Навыки, которые необходимо усвоить перед "первый раз в первый класс", заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов Елена Филиппова разделила на группы. Пройдемся по ним.

О себе и мире

"К шести-семи годам у ребенка в голове уже должна сформироваться хоть какая-то картина мира", – предупреждает Елена Владимировна.

Речь идет об умении ориентироваться в таких понятиях, как:

время – сезоны года, месяцы, дни недели, часы, минуты и секунды;

флора и фауна – животные, птицы, их детеныши;

цвета.

Не менее важна способность чада назвать свое полное имя, день рождения, домашний адрес и имена родителей.

Техника чтения

По словам собеседницы, семьи будущих "первашей" часто задаются вопросом, надо ли учить их читать перед тем, как усадить за парту и передать в заботливые руки педагогов. Ответ – да, хотя бы по слогам. Дело в том, что малышу будет банально легче усваивать программу, если он знает, что такое буквы, слоги, слова и предложения. Умеет различать гласные и согласные, составлять небольшие рассказы по набору картинок.

Азы математики

Считать, кстати, тоже лучше уметь – как минимум до 10 и обратно. Помимо этого, иметь представление о том, из чего эти самые числа до десятка складываются. То есть, к примеру, семь – это три и четыре, восемь – пять и три и т.д. Понимать значение слов "больше", "меньше", "равно", применять их на практике – допустим, легко разбираться, чего больше на картинке в учебнике – яблок или груш. Составлять задачки и устно решать их.

Не помешает знакомство с простыми геометрическими формами: квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник.

"Но самое главное – так называемый графический диктант, рисование по клеточкам. Ребенок рисует определенную фигурку или узор по клеточкам. Начинает под диктовку, а продолжить должен сам. Графический диктант хорош в плане ориентирования на листе, в пространстве, понимания направлений – вправо, влево, вниз, вверх", – говорит учитель.

Логическое мышление

К его проявлениям специалист относит:

разгадывание загадок;

умение находить в ряду лишнее, добавлять недостающее, группировать предметы по признакам;

понимание элементарных причинно-следственных связей;

способность сочинять короткие истории – если не самостоятельно, то с помощью наводящих вопросов;

навык концентрации на мелких деталях;

умение запоминать и анализировать увиденное, услышанное.

Перечисленные умения нередко компенсируют пробелы в других дисциплинах – склонный к размышлениям ученик быстро нагоняет сверстников.

Искусство письма

А вот его лучше осваивать непосредственно в школе. Потому что...

"Не всегда это правильно делается. Иногда постановка руки бывает неправильной, и дети мучаются во время усвоения навыка в школе. Уверенно просто должны держать ручку или карандаш, рисовать простые геометрические фигуры, линии, крючки, палочки, петельки. Учить писать и соединять между собой буквы не надо. Тем более везде разные методики, в школе будут прописи. Ребенок впоследствии будет переучиваться и, соответственно, бунтовать". Елена Филиппова

Коммуникации

Если есть что-то важнее базовых знаний-умений, так это опыт общения со сверстниками и старшими, ведь необходимость "грызть гранит наук" подразумевает бешеные темпы социализации, к которым излишне "домашние", стеснительные ребята могут оказаться не готовы. Впрочем, если ребенок не боится диалогов, умеет находить компромиссы и разрешать мелкие конфликты, чувствует, где следует уступить, а где отстаивать свое, – он справится.

Здесь важно не равнять всех под одну гребенку и понимать: каждая юная личность индивидуальна и развивается в своем темпе.

Мотивация

Однако самое главное – желание ребенка идти в школу.

"Если родитель слышит, что ребенок не хочет идти в школу, отказывается – у него сформирована неправильная мотивация. Он должен быть заинтересован самим процессом познания, возможностью завести друзей. Надо объяснить малышу, зачем ему идти в школу. Старайтесь не говорить о школьном образовании в отрицательном ключе, мол, уж там тебя приструнят. Школа должна восприниматься как второй дом. Если ребенок идет в школу с любопытством и желанием, он быстрее будет усваивать материал, а родители и учителя будут его только направлять. Если настроя нет, будь ребенок хоть семи пядей во лбу, он не сможет учиться и нормально коммуницировать", – подытожила Елена Филиппова.

С ней солидарны семейные психологи, так же напомнившие опекунам: мало снабдить школяра модным ранцем и новенькой формой.

Так, Меруерт Байтуменова выделила четыре основных аспекта, по которым можно оценить, "осилит" ли новоиспеченный школьник учебные будни:

физиологический;

интеллектуальный;

эмоциональный;

социальный.

Первый затрагивает состояние здоровья и физического развития.

Второй – про мышление, речь, внимание и память.

О достаточной эмоциональной зрелости скажет умение регулировать собственное поведение и понимать чувства других.

О социальной – способность взаимодействовать со сверстниками и посторонним старшим, то есть учителем.

А Светлана Богатырёва подсказала, как мамам и папам пережить начало учебного года. Ознакомиться с подсказками можно здесь.

И напоследок. Пусть не в рюкзаках счастье, но от них, канцелярии и прочих вещичек к 1 сентября тоже кое-что зависит. Поэтому журналист Zakon.kz в своем материале разобралась, что купить, где найти и как не выгореть родителям.