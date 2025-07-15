Когда будет известна точная стоимость первой АЭС в Казахстане

Заместитель премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве 15 июля 2025 года рассказал, когда будет готово технико-экономическое обоснование (ТЭО) АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что стоимость атомной станции будет уточняться после разработки технико-экономического обоснования, а финансирование, процентная ставка по финансированию будет отрабатываться дополнительно.

"Стоимость в 14 млрд долларов – сказали представители Агентства по атомной энергетике. Она будет уточняться ТЭО. Но это не будет бременем на госдолг. Этот проект, нам нужно четко понимать, окупаемый. Это коммерческий проект, то есть за счет рынка мощности будет отработана модель, когда станция окупает сама себя без каких-либо дотаций и необходимости компенсации из бюджета. ТЭО, возможно, будет подготовлено в декабре", – добавил он.

По его словам, сейчас прорабатывается возможность участия казахстанских компаний в строительстве станции.

"Наилучшие технологии предложил "Ростатом". Однако, действительно, задача – максимально в период строительства привлечь казахстанские компании, которые производят строительные материалы, оборудование, металлы. Есть компании, которые имеют очень высокую компетенцию, чтобы максимально они работали при строительстве. Срок строительства достаточно длительный, сумма очень большая, поэтому мы должны максимально провести такую локализацию. Этим вопросом постоянно занимается заказчик – ТОО "Атомные электрические станции", правительство к этой работе подключается, и результаты должны быть такими, которые бы устроили наш бизнес", – резюмировал Скляр.

20 июня 2025 года стало известно, что Казахстан и Россия подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС.

14 июня 2025 года стало известно, что определен лидер международного консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане. Победителем был признан "Росатом".