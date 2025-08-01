В Шымкенте освободили двух девушек-подростков из сексуального рабства

В Шымкенте сотрудники правоохранительных органов освободили двух несовершеннолетних девушек, которых удерживали против воли и эксплуатировали в целях сексуального рабства, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31 июля пишет Оtyrar.kz.

Пострадавшие были вербованы с использованием обмана под предлогом предоставления жилья. После освобождения девушек, 2009 и 2010 годов рождения, направили в Центр адаптации молодежи, однако в ходе следственных мероприятий было установлено, что они стали жертвами торговли людьми. С согласия родителей обе несовершеннолетние были переведены в специализированное учреждение, где получили медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

"Их обманул человек по имени Б., пообещав жилье. К сожалению, несовершеннолетние остаются наиболее уязвимыми к подобным преступлениям. Вначале девочки даже не осознавали, что стали жертвами эксплуатации", – рассказала заместитель руководителя по социальной работе Центра Галия Муталиева.

По данным Центра, за последние пять лет помощь в рамках реабилитационных программ получили 15 человек, пострадавших от торговли людьми, в том числе граждане других государств.

"Среди жертв не только малообеспеченные или безработные. Нередко это образованные, социально адаптированные люди, оказавшиеся в уязвимом положении из-за стремления к лучшей жизни", – отметила Муталиева.

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