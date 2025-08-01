В Алматы на выходные перекроют улицу Айманова

В Алматы на время реконструкции ограничат движение на участке улицы Айманова. Работы пройдут в выходные дни, сообщает Zakon.kz.

Так, в период подготовки к предстоящему отопительному сезону в Алмалинском районе Алматы ведется плановая реконструкция теплосетей. В рамках работ осуществляется замена теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1979 году.

"В связи с этим с 06:00 2 августа до 06:00 4 августа 2025 года будет временно закрыто движение автотранспорта по улице Айманова в обоих направлениях на участке между улицами Карасай батыра и Богенбай батыра", – заявляют в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

Ранее стало известно, что до 4 августа 2025 года в Бостандыкском районе Алматы ограничат движение на участке улицы Маркова.